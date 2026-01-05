Ranking Wta Paolini resta ottava | due azzurre in top 100 a inizio 2026

A inizio 2026, il tennis femminile italiano conferma la propria solidità con due atlete tra le prime cento del ranking WTA. Jasmine Paolini mantiene la posizione di ottava nel mondo, rappresentando una presenza stabile e importante nello scenario internazionale. La classifica evidenzia il buon andamento delle tenniste italiane e testimonia l’impegno e la crescita del movimento nel panorama globale.

L'Italtennis femminile inizia il 2026 con due azzurre tra le prime cento del ranking Wta. Leader tricolore resta Jasmine Paolini: la 29enne di Bagni di Lucca è stabile all'ottavo posto mondiale. Alle sue spalle guadagna due posizioni Elisabetta Cocciaretto, ora numero 81, mentre recupera tre posti Lucia Bronzetti, che rientra in corsa dopo l'uscita dalla top cento di fine ottobre ed è attualmente.

