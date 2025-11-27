Un’italiana nella top-10 del ranking WTA, due in top-100: questo è il bilancio del Bel Paese nella classifica mondiale di tennis al termine della stagione (all’appello mancano ancora dei Challenger, ma non interesseranno i piani alti della graduatoria internazionale). Jasmine Paolini si è resa protagonista di un’ottima annata agonistica, culminata con il trionfo agli Internazionali Italiani e l’apoteosi in BJK Cup, senza dimenticarsi della finale del WTA 1000 di Cincinnati e delle tante gioie in doppio. La tennista toscana ha partecipato alle WTA Finals e staziona all’ottavo posto nella classifica mondiale con 4. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Il ranking WTA delle italiane a fine stagione: Paolini si conferma ai vertici, un’altra azzurra in top-100