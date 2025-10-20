Ranking ATP e WTA Sinner resta numero 2 Musetti in top 10 Paolini sale al sesto posto
Settimana positiva per il tennis azzurro: Sinner mantiene i 10.000 punti, Musetti ottavo davanti a Draper e Rune. Nel femminile Paolini guadagna due posizioni ed è numero 6, mentre arretrano Bronzetti e Cocciaretto. Il nuovo aggiornamento dei ranking ATP e WTA sorride agli italiani. Jannik Sinner resta saldo al numero 2 con 10.000 punti dietro solo a Carlos Alcaraz (11.340), in attesa di tornare in campo a Vienna. In top 10 c’è anche Lorenzo Musetti, che si conferma all’ottavo posto (3685), davanti a Jack Draper e a Holger Rune, il cui rientro in top 10 è subito rovinato dall’infortunio al tendine d’Achille. 🔗 Leggi su Sportface.it
