Il vicedirettore di Rai Sport Riccardo Pescante celebra la fiamma del Msi sui social Pd e M5s | Vergognoso

Il vicedirettore di Rai Sport Riccardo Pescante ha condiviso sui social un’immagine della fiamma dell’MSI, suscitando reazioni di condanna da parte di Pd e M5s. La foto, simbolo storico del partito di ispirazione neofascista, ha generato polemiche e dibattiti sulla sensibilità e l’appropriatezza di tale gesto in un contesto pubblico e mediatico.

Da vicedirettore Raisport uso social incompatibile con servizio pubblico, denuncia l’opposizione - “L’uso che il vice direttore di RaiSport fa dei suoi canali social è incompatibile con le linee guida del Servizio Pubblico. msn.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.