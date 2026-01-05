Il vicedirettore di Rai Sport Riccardo Pescante celebra la fiamma del Msi sui social Pd e M5s | Vergognoso
Il vicedirettore di Rai Sport Riccardo Pescante ha condiviso sui social un’immagine della fiamma dell’MSI, suscitando reazioni di condanna da parte di Pd e M5s. La foto, simbolo storico del partito di ispirazione neofascista, ha generato polemiche e dibattiti sulla sensibilità e l’appropriatezza di tale gesto in un contesto pubblico e mediatico.
Polemica per la foto pubblicata dal vicedirettore Rai Sport, Riccardo Pescante, che ha celebrato l'anniversario dell'Msi pubblicando l'immagine della fiamma, simbolo del partito d'ispirazione neofascista. La condanna di Pd e M5s: "Vergognoso da un dirigente pubblico, si dimetta". 🔗 Leggi su Fanpage.it
