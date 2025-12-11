Juve Pafos Cabal esulta sui social dopo i tre punti ottenuti in Champions League | il post su Instagram – FOTO

Juve Pafos, Cabal festeggia sui social dopo il successo. Il difensore celebra la notte europea con la maglia bianconera: tre punti vitali per i playoff. Juan Cabal, difensore della Juventus, ha voluto celebrare la vittoria ottenuta in trasferta in Champions League contro il Pafos con un post evocativo sui suoi canali social. Il successo è stato fondamentale per il cammino europeo dei bianconeri. Il difensore colombiano ha condiviso una sua immagine con la maglia della Juventus, accompagnata da una didascalia semplice ma ricca di significato, sottolineando l’atmosfera delle notti europee. Il post riflette la soddisfazione per i tre punti conquistati, che hanno permesso alla Juventus di avvicinarsi sensibilmente alla qualificazione per i playoff della competizione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juve Pafos, Cabal esulta sui social dopo i tre punti ottenuti in Champions League: il post su Instagram – FOTO

