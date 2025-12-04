Inter Venezia parla Chivu | Sono felice per loro questo è un gruppo che sa fare è motivato e vuole dare continuità

Inter Venezia, le dichiarazioni nel post gara a Mediaset del tecnico nerazzurro Cristian Chivu. Le sue parole Inter Venezia, Cristian Chivu analizza la vittoria negli ottavi di Coppa Italia: le dichiarazioni del tecnico nerazzurro ai microfoni di Mediaset: TANTE NOTIZIE POSITIVE – «A me è piaciuto l'atteggiamento, il rispetto per l'avversario. Sono felice per loro, questo

