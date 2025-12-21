Spalletti a Sky Sport dopo Juventus Roma | Vincere così fa crescere fiducia e consapevolezza Yildiz? Bisogna fare anche le cose più scomode Zhegrova non sa fare questo
Dopo la vittoria della Juventus contro la Roma, Luciano Spalletti ha commentato l'importanza di crescere attraverso successi come questo, sottolineando l'importanza di affrontare anche le sfide più difficili. Ha evidenziato come tali risultati aumentino fiducia e consapevolezza nel gruppo. Inoltre, ha parlato di Yildiz e Zhegrova, evidenziando l'importanza di assumersi responsabilità e fare anche le cose più scomode. Spalletti ha concluso affermando che il percorso di crescita richiede l’im
Spalletti a Sky Sport dopo Juventus Roma: le parole del tecnico dei bianconeri al termine del successo per 2-1 in casa nella 16a giornata Dopo la vittoria per 2-1 della Juventus contro la Roma, il tecnico bianconero Luciano Spalletti è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per analizzare una gara intensa e ricca di contenuti . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Leggi anche: Juventus Torino, Cabrini carica i bianconeri: «C’è consapevolezza che sia una gara molto sentita. Lui può essere decisivo. Spalletti? Inizio che da fiducia, dovrà fare questo»
Leggi anche: Bergomi fa un appunto alla Juventus: «Nel calcio moderno è questo a fare la differenza!». Poi parla così della posizione di Yildiz, ecco cosa ha detto
Spalletti: 'La mia vittoria più importante alla Juventus'; Juventus, Spalletti post Pafos: Imbarazzanti nel primo tempo, ma era fondamentale vincere; Juventus, Spalletti: “Milik sarà convocato, Bremer parte dall’inizio”; Spalletti duro nonostante la vittoria della Juve: Non sono contento, situazioni imbarazzanti nel primo tempo.
Bremer a Sky: "Cambio già previsto, Spalletti esigente ma i miglioramenti si vedono. L'infortunio..." - Dopo la vittoria contro la Roma, Gleison Bremer è intervenuto a Sky Sport: "Ho avuto un brutto infortunio, però sono tornato bene, ho lavorato bene in queste due settimane, ... tuttojuve.com
Openda a Sky: "Felice per il gol e per la squadra, con Spalletti stiamo tutti bene e vogliamo vincerle tutte" - Dopo il gol rifilato alla Roma, Lois Openda ha parlato a Sky Sport: "Primo gol in Serie A e gol molto importante? tuttojuve.com
Luciano Spalletti dopo la vittoria contro la Roma non vuole sentire certi discorsi: “Ti mordo” - Spalletti frena l’entusiasmo dopo la vittoria della sua Juventus contro la Roma, non vuole sentire parlare di quello che lo aspetta ... fanpage.it
Gli 11 titolari scelti da mister Luciano Spalletti per la sfida di stasera #JuveRoma @EASPORTSFC @easportsfcit x.com
“Hanno fatto bene a non portarlo a cena…” Spalletti spegne le voci sull’isolamento di David e fa ridere la sala stampa #CorrieredelloSport - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.