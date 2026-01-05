Quando tornano Giada D’Antonio e Anna Trocker | nuova sfida in Nor-Am | il programma delle gare

Giada D’Antonio, Anna Trocker e Giorgia Collomb tornano in gara nel circuito Nor-Am, una competizione di rilievo nel calendario sciistico internazionale. A partire da domani, le tre atlete italiane affronteranno nuove sfide in Nord America, consolidando il loro percorso di crescita e competizione. Ecco il programma delle gare e le novità di questa importante tappa stagionale.

Una nuova avventura oltreoceano attende Anna Trocker, Giada D’Antonio e Giorgia Collomb, protagoniste nel circuito Nor-Am a partire da domani. Un contesto nel quale le prime due hanno già dimostrato di potersi esprimere su livelli molto interessanti. La 17enne di Fiè allo Sciliar, infatti, è stata protagonista di una crescita costante nelle gare di Copper Mountain, dove ha centrato un quinto e un secondo posto in gigante, coronando il tutto con la vittoria nello slalom. Per Trocker non sono mancati anche gli impegni nel massimo circuito: a Semmering ha sfiorato l’accesso alla seconda manche del gigante di Coppa del Mondo, mentre a Kranjska Gora è uscita nella prima frazione di gara. 🔗 Leggi su Oasport.it

