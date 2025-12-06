Giada D’Antonio ha incominciato in maniera brillante la propria avventura nello sci alpino dei grandi, conquistando due vittorie negli slalom FIS disputati a Schilthorn il 19-20 novembre. Pur partendo con pettorali altissimi, la 16enne campana ha firmato una spettacolare doppietta in Svizzera ed era riuscita a mettersi in mostra anche nei due successivi giganti: ad Arosa uscì nella seconda manche dopo un’ottima prima parte di gara, a Pfelders chiuse in settima posizione. La grande promessa del movimento tricolore ha rinunciato agli eventi di Solda negli ultimi giorni e si è recata negli Stati Uniti d’America per una nuova avventura, con il chiaro intento di crescere a livello agonistico e muovere dei passi in avanti importanti in campo internazionale. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Quando le prossime gare di Giada D’Antonio? 4 appuntamenti in 4 giorni: sfida NorAm