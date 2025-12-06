Quando le prossime gare di Giada D’Antonio? 4 appuntamenti in 4 giorni | sfida NorAm
Giada D’Antonio ha incominciato in maniera brillante la propria avventura nello sci alpino dei grandi, conquistando due vittorie negli slalom FIS disputati a Schilthorn il 19-20 novembre. Pur partendo con pettorali altissimi, la 16enne campana ha firmato una spettacolare doppietta in Svizzera ed era riuscita a mettersi in mostra anche nei due successivi giganti: ad Arosa uscì nella seconda manche dopo un’ottima prima parte di gara, a Pfelders chiuse in settima posizione. La grande promessa del movimento tricolore ha rinunciato agli eventi di Solda negli ultimi giorni e si è recata negli Stati Uniti d’America per una nuova avventura, con il chiaro intento di crescere a livello agonistico e muovere dei passi in avanti importanti in campo internazionale. 🔗 Leggi su Oasport.it
Scopri altri approfondimenti
Venezia FC lancia il nuovo "Christmas Pack" per le prossime due gare casalinghe. https://www.veneziafc.it/news/venezia-fc-lancia-il-nuovo-christmas-pack-per-le-prossime-due-gare-casalinghe #ArancioNeroVerde - facebook.com Vai su Facebook
#Kalulu: “Fiducioso per le prossime gare. Quando abbiamo il vantaggio su una squadra dovremmo ‘ammazzare’ di più l’avversario e non sempre ci riesce: in Serie A non puoi permetterti certi errori che ti puniscono. Fallo su #Vlahovic? Per me era rigore: Dus Vai su X
Quando le prossime gare di Giada D’Antonio? 4 appuntamenti in 4 giorni: sfida NorAm - Giada D'Antonio ha incominciato in maniera brillante la propria avventura nello sci alpino dei grandi, conquistando due vittorie negli slalom FIS ... Da oasport.it