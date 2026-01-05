Negli otto giorni iniziali delle proteste in Iran, si registrano almeno 20 decessi, tra cui 19 manifestanti e un membro delle forze di sicurezza. Questa escalation evidenzia la gravità della situazione e l’intensificarsi delle tensioni nel paese, mentre si susseguono le mobilitazioni contro le autorità e le condizioni sociali.

Almeno 19 manifestanti e un membro delle forze di sicurezza sono stati uccisi in Iran nei primi 8 giorni di proteste. Lo riferisce Iran International, citando Hrana (Human Rights Activists News Agency), precisando che le manifestazioni si sono estese a 222 località in tutto il Paese, con cortei segnalati in 78 città in 26 province. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, media: 20 morti da inizio proteste

Leggi anche: Iran: almeno 10 morti da inizio proteste contro carovita. Trump avverte: "Se colpite i manifestanti interverremo"

Leggi anche: Iran, almeno 15 manifestanti uccisi dall’inizio delle proteste

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Iran, sette morti nelle proteste. Sale la tensione con gli Stati Uniti; Iran, media: Almeno 16 morti dall'inizio delle proteste. Khamenei: Fermare rivoltosi; Media, in Iran 16 morti dall'inizio delle proteste; Iran, il regime trema e minaccia: «Nessuna clemenza per i rivoltosi».

Media, in Iran almeno 20 morti dall'inizio delle proteste - Almeno 19 manifestanti e un membro delle forze di sicurezza sono stati uccisi durante i diversi giorni di manifestazioni in Iran, che si sono estese a 222 località in tutto il ... msn.com