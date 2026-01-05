Iran media | 20 morti da inizio proteste
Negli otto giorni iniziali delle proteste in Iran, si registrano almeno 20 decessi, tra cui 19 manifestanti e un membro delle forze di sicurezza. Questa escalation evidenzia la gravità della situazione e l’intensificarsi delle tensioni nel paese, mentre si susseguono le mobilitazioni contro le autorità e le condizioni sociali.
Almeno 19 manifestanti e un membro delle forze di sicurezza sono stati uccisi in Iran nei primi 8 giorni di proteste. Lo riferisce Iran International, citando Hrana (Human Rights Activists News Agency), precisando che le manifestazioni si sono estese a 222 località in tutto il Paese, con cortei segnalati in 78 città in 26 province. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Leggi anche: Iran: almeno 10 morti da inizio proteste contro carovita. Trump avverte: "Se colpite i manifestanti interverremo"
Leggi anche: Iran, almeno 15 manifestanti uccisi dall’inizio delle proteste
Iran, sette morti nelle proteste. Sale la tensione con gli Stati Uniti; Iran, media: Almeno 16 morti dall'inizio delle proteste. Khamenei: Fermare rivoltosi; Media, in Iran 16 morti dall'inizio delle proteste; Iran, il regime trema e minaccia: «Nessuna clemenza per i rivoltosi».
Media, in Iran almeno 20 morti dall'inizio delle proteste - Almeno 19 manifestanti e un membro delle forze di sicurezza sono stati uccisi durante i diversi giorni di manifestazioni in Iran, che si sono estese a 222 località in tutto il ... msn.com
Iran, media: "Almeno 16 morti dall'inizio delle proteste". Khamenei: "Fermare rivoltosi" - Leggi su Sky TG24 l'articolo Iran, media: 'Almeno 16 morti dall'inizio delle proteste'. tg24.sky.it
Media, in Iran 16 morti dall'inizio delle proteste - Almeno 15 manifestanti e un membro delle forze di sicurezza sono stati uccisi durante sette giorni di proteste in Iran, ... msn.com
[Ideas and Reality] Welfare State vs Warfare State
Sale il bilancio delle vittime delle proteste in corso in Iran: secondo Iran International, media d’opposizione con sede a Londra, sono almeno 16 i morti in sette giorni di manifestazioni, di cui 15 manifestanti e un membro delle forze di sicurezza. I cortei si son - facebook.com facebook
Sale il bilancio delle vittime delle proteste in corso in #Iran: secondo Iran International, media d’opposizione con sede a Londra, sono almeno 16 i morti in sette giorni di manifestazioni, di cui 15 manifestanti e un membro delle forze di sicurezza. I cortei si so x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.