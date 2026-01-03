Iran | almeno 10 morti da inizio proteste contro carovita Trump avverte | Se colpite i manifestanti interverremo

Dalle proteste scoppiate in Iran contro il caro vita sono già morti almeno dieci persone, secondo fonti ufficiali e ONG. Le manifestazioni, iniziate mercoledì, evidenziano un crescente malcontento tra i cittadini. Nel contesto internazionale, l’ex presidente Trump ha avvertito che eventuali atti contro i manifestanti potrebbero portare a interventi esterni. La situazione rimane tesa e in continua evoluzione, con un’attenzione crescente a livello globale.

Almeno dieci persone sono morte nelle proteste contro il carovita esplose in Iran mercoledì scorso. Lo riferiscono i media statali e le associazioni per i diritti umani iraniane. Tra le vittime, secondo le autorità di Teheran, c'è un uomo che le autorità hanno identificato come un membro della forza paramilitare Basij affiliata alle Guardie Rivoluzionarie d'èlite.

Iran, Trump: pronti a intervenire se Teheran ucciderà i manifestanti. Media: «Almeno 10 morti in tre giorni» - Il presidente Donald Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti sono “pronti a intervenire” se l’Iran ucciderà i manifestanti, dopo che sei persone sono morte ieri 1° gennaio durante le proteste contro i ... ilsole24ore.com

'In Iran almeno 10 morti nelle proteste in tre giorni' - In Iran i media e i gruppi per i diritti umani affiliati allo Stato hanno segnalato almeno 10 morti da mercoledì negli scontri per le proteste scoppiate nel Paese, tra cui un u ... msn.com

#IRAN Dall’inizio delle proteste anti-regime il 28 dicembre, le forze di sicurezza della Repubblica islamica hanno ucciso almeno 8 manifestanti: •Mostafa, 15 anni •Amirhossein Khodayari, 22 •Khodadad Shirvani, 37 •Sajjad Valamanesh, 28 •Vahab Ghae x.com

Le proteste contro il regime degli Ayatollah in Iran sono entrate nel loro quinto giorno. Almeno otto persone sono state uccise e gli studenti si sono uniti alle manifestazioni. I disordini sono iniziati con la chiusura di centinaia di negozi da parte dei commercianti - facebook.com facebook

