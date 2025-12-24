Park Liberty finalmente operativo | 466 posti auto nel centro di Lecce

24 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

LECCE – Come i salmoni hanno risalito la corrente, con la serena ostinazione della legge di natura. E oggi hanno raccolto il primo risultato del loro sforzo.Dal 2010, quando la ditta di costruzioni di cui è titolare si è aggiudicata la realizzazione del centro polifunzionale integrato nell’area. 🔗 Leggi su Lecceprima.itImmagine generica

Leggi anche: Altri 100 posti auto nel parcheggio del centro storico

Leggi anche: Nuovo parcheggio di via Frentana: parte il primo cantiere per 47 nuovi posti auto nel centro abitato di Casoli

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.