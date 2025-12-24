Park Liberty finalmente operativo | 466 posti auto nel centro di Lecce

LECCE – Come i salmoni hanno risalito la corrente, con la serena ostinazione della legge di natura. E oggi hanno raccolto il primo risultato del loro sforzo.Dal 2010, quando la ditta di costruzioni di cui è titolare si è aggiudicata la realizzazione del centro polifunzionale integrato nell’area. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Leggi anche: Altri 100 posti auto nel parcheggio del centro storico

Leggi anche: Nuovo parcheggio di via Frentana: parte il primo cantiere per 47 nuovi posti auto nel centro abitato di Casoli

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Questa mattina, durante il mio tour di Harlem, nella tappa di Rucker Park, abbiamo visto Spike Lee, mentre girava un nuovo film. Eccoci sul set (blindatissimo). Ben muli ben! - facebook.com facebook