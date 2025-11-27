Shopping e attività in centro per le feste a Castelsangiovanni parcheggi blu gratuiti fino al 7 gennaio

Shopping e attività per le feste natalizie, a Castelsangiovanni area di sosta con strisce blu gratuite. Niente ticket per lasciare il veicolo posteggiato negli stalli contrassegnati dal colore blu, a partire da sabato 29 novembre e fino al prossimo 7 gennaio. «L'iniziativa – scrive.

