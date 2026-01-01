Programmi TV giovedì 1 gennaio 2026 | film e intrattenimento

Ecco i programmi TV in onda giovedì 1 gennaio 2026: tra i film e gli intrattenimenti, Rai 1 propone “Biancaneve e i sette nani”, Canale 5 trasmette “Santocielo” e Nove presenta “The Best of Aldo, Giovanni e Giacomo”. Un’offerta variegata per iniziare l’anno con varietà di generi e intrattenimenti.

"Biancaneve e i sette nani" su Rai 1, "Santocielo" su Canale 5, "The Best of Aldo, Giovanni e Giacomo" su Nove. Cosa vedere stasera in tv, la guida del 1° gennaio 2026. La prima serata del 1° gennaio 2026 offre su Rai 1 la tradizione con Biancaneve e i sette nani, un titolo che richiama famiglie e nostalgici, mentre Rai 2 mantiene il suo stile leggero e investigativo con uno speciale natalizio di Delitti in Paradiso. Rai 3, invece, alza l'asticella con Killers of the Flower Moon, il kolossal di Martin Scorsese che porta in prima serata un cinema di grande qualità. Sul fronte Mediaset, Canale 5 propone la comicità di Ficarra e Picone con Santocielo, mentre Italia 1 continua la maratona dedicata a Harry Potter con Il prigioniero di Azkaban, uno dei capitoli più amati della saga.

