Programmi TV 4 gennaio 2026 | nuova fiction quiz e film

Ecco una panoramica dei programmi televisivi in onda il 4 gennaio 2026. La giornata offre una varietà di appuntamenti, tra nuove fiction, quiz e film. Su Rai 1 va in onda “Prima di noi”, su Canale 5 il classico quiz “Chi vuol essere milionario?”, mentre Iris propone il film “Ocean’s Thirteen”. Una selezione di contenuti per diverse preferenze e interessi, nel rispetto di un palinsesto equilibrato.

Guida ai programmi TV del 4 gennaio 2026: “Prima di noi” su Rai 1, “Chi vuol essere milionario?” su Canale 5, “Ocean’s Thirteen” su Iris. La prima serata del 4 gennaio 2026 offre su Rai 1 il debutto di Prima di noi, una saga familiare che attraversa il Novecento italiano con ambizioni narrative e un forte respiro storico, mentre Rai 2 sceglie la leggerezza con la commedia Mamma, qui comando io, pensata per un pubblico familiare. Rai 3 conferma la sua vocazione informativa con una nuova puntata di Report, che anche in questa occasione propone inchieste e analisi su temi di attualità. Sul fronte Mediaset, Canale 5 rilancia il fascino intramontabile di Chi vuol essere milionario, Italia 1 propone l’emozione senza tempo di Forrest Gump e Rete 4 affida la serata al talk politico Zona Bianca. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

Rai5, i programmi musicali e teatrali dal 4 al 10 gennaio; Beautiful, le trame dal 29 dicembre al 4 gennaio 2026; Capodanno in Tv: tutto quello che c’è da vedere il 31 dicembre e il 1° gennaio; Stasera in TV: Film da vedere Sabato 3 Gennaio, in prima serata.

Addio Motor Trend: da domenica 4 gennaio, sul digitale terrestre, arriva la rete Turbo - Nella nuova rete è dato maggiore spazio ai protagonisti più influenti del mondo dei motori italiani. maridacaterini.it