Pontedera i caschi rossi in corsia | doni e peluche per i piccoli pazienti

A Pontedera, i vigili del fuoco hanno consegnato doni e peluche ai piccoli pazienti in ospedale, portando un sorriso e un momento di conforto. Un gesto di vicinanza e solidarietà che ha coinvolto i caschi rossi in un’attività fuori dal consueto, dimostrando l’importanza di un’attenzione speciale verso i bambini in situazioni di bisogno.

PONTEDERA – Per una volta non sono servite sirene spiegate o interventi d’urgenza. La missione era diversa, ma altrettanto importante: portare un attimo di spensieratezza dove ce n’è più bisogno. La solidarietà ha indossato la divisa dei Vigili del Fuoco. Una delegazione del distaccamento di Cascina, supportata dai volontari di Pontedera e Ponsacco, ha varcato la soglia dell’ ospedale “Lotti”. L’obiettivo erano i reparti di Pediatria e Pronto Soccorso pediatrico. Qui, i pompieri hanno incontrato i bambini ricoverati, costretti a trascorrere questi giorni di festa lontano da casa. Niente idranti, ma braccia cariche di doni, peluche e calze colorate. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

