pioggia di doni ai piccoli pazienti

A Pisa, la tradizionale rievocazione della Befana del Vigile Urbano e del Vespa Club propone un momento di condivisione tra storia e solidarietà. L’evento, aperto a tutta la cittadinanza, vede la partecipazione della vecchietta che distribuisce doni ai piccoli pazienti, creando un’occasione di vicinanza e speranza per la comunità locale.

La vecchietta arriva a Pisa per la rievocazione storica della Befana del Vigile Urbano e del Vespa Club, un evento aperto alla cittadinanza che unisce tradizione e solidarietà. Il concentramento dei partecipanti e dei mezzi sarà martedì 6 gennaio alle 9 in piazza Garibaldi e sul Ponte di Mezzo. Alle 9.30 partirà la raccolta di doni e giocattoli insieme alla Befana e all’agente in uniforme d’epoca. I doni saranno consegnati nei giorni successivi ai piccoli degenti di “Stella Maris” e Oncoematologia Pediatrica dell’Aoup. Alle 11.30 si terrà la sfilata dei veicoli d’epoca con la scorta di agenti della Municipale in motocicletta, in direzione Giardino dei Nuovi Nati. 🔗 Leggi su Lanazione.it

