Epifania la polizia penitenziaria in corsia per regalare doni ai piccoli pazienti
In occasione dell’Epifania, la polizia penitenziaria ha partecipato all’iniziativa benefica ‘La Befana del poliziotto penitenziario’ nei reparti pediatrici del Sant’Anna, giunta alla sua ventunesima edizione. L’evento, volto a portare un sorriso ai piccoli pazienti, si svolge ogni anno per condividere un gesto di solidarietà e vicinanza alle famiglie in un periodo di festa.
Si festeggia l’Epifania nei reparti pediatrici del Sant’Anna. Anche quest'anno, come da tradizione, si è svolta l'iniziativa benefica ‘La Befana del poliziotto penitenziario’, giunta ormai alla sua 20esima edizione. Evento organizzato e promosso dal reparto di polizia penitenziaria del carcere. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
