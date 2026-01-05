Epifania la polizia penitenziaria in corsia per regalare doni ai piccoli pazienti

In occasione dell’Epifania, la polizia penitenziaria ha partecipato all’iniziativa benefica ‘La Befana del poliziotto penitenziario’ nei reparti pediatrici del Sant’Anna, giunta alla sua ventunesima edizione. L’evento, volto a portare un sorriso ai piccoli pazienti, si svolge ogni anno per condividere un gesto di solidarietà e vicinanza alle famiglie in un periodo di festa.

