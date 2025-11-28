Il cantiere del Brt arriva sul ponte Padre Pio a Japigia | modifiche alla viabilità

Prenderanno il via da lunedì 1° dicembre le nuove modifiche alla viabilità su via Omodeo, a Japigia, dove proseguono gli interventi per la realizzazione del sistema Brt, finanziato con fondi del Pnrr nell’ambito della misura M2C2 - Trasporto rapido di massa.Una nuova ordinanza comunale introduce. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Arrivata a Genova Gnv Virgo, prima nave a gnl della flotta. Arriva dal cantiere Guangzhou shipyard international

Quando il Cantiere Navale Vittoria entra in crisi, alcuni esponenti della politica locale si adoperano per trovare finanziatori che potessero rilevarlo. E per trovarli si arriva anche in Lazio, a Latina. Domenica alle 20.30 su #Rai3

Il cantiere del Brt arriva sul ponte Padre Pio a Japigia: modifiche alla viabilità - Dal 1° dicembre, fino al completamento dell'intervento, previsto indicativamente per il 23 dicembre, partono gli interventi sul viadotto di via Omodeo a Japigia: stop al traffico dalle 23.

Ponte sullo Stretto, arriva il via libera: la sfida è ufficiale, cantieri a settembre - Il progetto da 14,6 miliardi ottiene l'ok del Comitato interministeriale, ma tra osservazioni tecniche, vincoli europei e una pioggia di ricorsi la battaglia è solo all'inizio.

Arriva l'ok del Cipess al progetto definitivo del Ponte sullo Stretto. Salvini: "Cantieri a settembre" - Conferenza stampa al termine della decisione da parte del Cipess di approvazione del progetto definitivo "Ponte sullo Stretto".