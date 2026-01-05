Politano decisivo a Napoli | numeri top e premio all’Olimpico

Matteo Politano si conferma un elemento fondamentale per il Napoli, offrendo prestazioni di livello e contribuendo con numeri significativi in questa stagione. La sua continuità si è ulteriormente evidenziata durante l’ultima partita all’Olimpico, dove ha ricevuto un riconoscimento per il suo rendimento. La sua presenza si rivela determinante nel contesto della squadra, dimostrando affidabilità e capacità di incidere nelle partite importanti.

Napoli, Politano: “Vogliamo ripeterci per lo scudetto”. Rrahmani: “Contento per il gol, ma conta la vittoria” - Dopo la vittoria netta del Napoli sul campo della Lazio, arrivano anche le parole dei protagonisti azzurri ai microfoni di DAZN. gonfialarete.com

Pagelle Napoli, i voti della sfida contro la Lazio: Politano inarrestabile - La squadra di Antonio Conte apre al meglio il suo 2026, dominando all'Olimpico contro la formazione di Sarri: decisivi Spinazzola e Rrahmani ... msn.com

Le partite della domenica di Serie A Lazio 0–2 Napoli -Marcatori: Spinazzola 13’, Rrahmani 32’. -Chiave del match: Napoli dominante nel primo tempo, poi gara nervosa con tre espulsi (Noslin, Marusic, Mazzocchi). -Nota tattica: Politano decisivo con due - facebook.com facebook

Matteo Politano vuole solo il Napoli! Negli ultimi giorni - secondo Il Mattino - delle sirene arabe si erano accese per Politano, con i sauditi pronti a tentarlo con offerte faraoniche. L'esterno azzurro, però, vuole restare a Napoli Non è il primo rifiuto, perché gi x.com

