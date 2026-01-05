Politano decisivo a Napoli | numeri top e premio all’Olimpico
Matteo Politano si conferma un elemento fondamentale per il Napoli, offrendo prestazioni di livello e contribuendo con numeri significativi in questa stagione. La sua continuità si è ulteriormente evidenziata durante l’ultima partita all’Olimpico, dove ha ricevuto un riconoscimento per il suo rendimento. La sua presenza si rivela determinante nel contesto della squadra, dimostrando affidabilità e capacità di incidere nelle partite importanti.
Un’altra prova di sostanza, un’altra serata da protagonista. Matteo Politano continua a essere una certezza nel . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
Leggi anche: Napoli, 2-0 alla Lazio all’Olimpico: Politano è il Player of the Match
Leggi anche: Barella al top: numeri da fuoriclasse e impatto decisivo per l’Inter
Cremonese-Napoli 0-2, le pagelle: Hojlund (8) è immarcabile, Politano (7,5) decisivo sulla destra. A Vardy (5,5) non basta l'impegno; Napoli brillante, Politano crea superiorità, decisivo!; Cremonese-Napoli, probabili formazioni: Politano, di nuovo intoccabile; Cremonese-Napoli 0-2: Hojlund decisivo, gli azzurri chiudono un 2025 storico con una vittoria.
Politano decisivo a Napoli: numeri top e premio all’Olimpico - Politano decisivo a Napoli: numeri top e premio all’Olimpico Un’altra prova di sostanza, un’altra serata da protagonista. forzazzurri.net
Napoli, Politano: “Vogliamo ripeterci per lo scudetto”. Rrahmani: “Contento per il gol, ma conta la vittoria” - Dopo la vittoria netta del Napoli sul campo della Lazio, arrivano anche le parole dei protagonisti azzurri ai microfoni di DAZN. gonfialarete.com
Pagelle Napoli, i voti della sfida contro la Lazio: Politano inarrestabile - La squadra di Antonio Conte apre al meglio il suo 2026, dominando all'Olimpico contro la formazione di Sarri: decisivi Spinazzola e Rrahmani ... msn.com
Le partite della domenica di Serie A Lazio 0–2 Napoli -Marcatori: Spinazzola 13’, Rrahmani 32’. -Chiave del match: Napoli dominante nel primo tempo, poi gara nervosa con tre espulsi (Noslin, Marusic, Mazzocchi). -Nota tattica: Politano decisivo con due - facebook.com facebook
Matteo Politano vuole solo il Napoli! Negli ultimi giorni - secondo Il Mattino - delle sirene arabe si erano accese per Politano, con i sauditi pronti a tentarlo con offerte faraoniche. L'esterno azzurro, però, vuole restare a Napoli Non è il primo rifiuto, perché gi x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.