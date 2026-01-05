Politano decisivo a Napoli | numeri top e premio all’Olimpico

Matteo Politano si conferma un elemento fondamentale per il Napoli, offrendo prestazioni di livello e contribuendo con numeri significativi in questa stagione. La sua continuità si è ulteriormente evidenziata durante l’ultima partita all’Olimpico, dove ha ricevuto un riconoscimento per il suo rendimento. La sua presenza si rivela determinante nel contesto della squadra, dimostrando affidabilità e capacità di incidere nelle partite importanti.

Un’altra prova di sostanza, un’altra serata da protagonista. Matteo Politano continua a essere una certezza nel . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

