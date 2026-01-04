Napoli 2-0 alla Lazio all’Olimpico | Politano è il Player of the Match

Il Napoli si impone con un 2-0 contro la Lazio all’Olimpico, ottenendo tre punti importanti in una sfida difficile. La partita si è conclusa con un’ottima performance di Politano, riconosciuto come il Player of the Match. La vittoria rafforza la posizione della squadra in campionato, evidenziando determinazione e solidità in trasferta.

"> Il Napoli passa con autorità all’Olimpico e batte la Lazio 2-0, conquistando tre punti pesanti in una delle trasferte più complicate del campionato. Una vittoria costruita con qualità, controllo del gioco e concretezza nei momenti chiave. Protagonista assoluto della serata è stato Matteo Politano, decisivo nella costruzione delle due reti azzurre. L’attaccante ha firmato due assist, risultando costantemente una spina nel fianco della difesa biancoceleste grazie a ritmo, intensità e precisione nelle giocate. Al termine della gara, Politano è stato premiato come “Player of the Match”, riconoscimento che certifica una prestazione di alto livello e il suo peso specifico nell’economia della vittoria del Napoli. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

