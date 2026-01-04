Napoli 2-0 alla Lazio all’Olimpico | Politano è il Player of the Match
Il Napoli si impone con un 2-0 contro la Lazio all’Olimpico, ottenendo tre punti importanti in una sfida difficile. La partita si è conclusa con un’ottima performance di Politano, riconosciuto come il Player of the Match. La vittoria rafforza la posizione della squadra in campionato, evidenziando determinazione e solidità in trasferta.
"> Il Napoli passa con autorità all’Olimpico e batte la Lazio 2-0, conquistando tre punti pesanti in una delle trasferte più complicate del campionato. Una vittoria costruita con qualità, controllo del gioco e concretezza nei momenti chiave. Protagonista assoluto della serata è stato Matteo Politano, decisivo nella costruzione delle due reti azzurre. L’attaccante ha firmato due assist, risultando costantemente una spina nel fianco della difesa biancoceleste grazie a ritmo, intensità e precisione nelle giocate. Al termine della gara, Politano è stato premiato come “Player of the Match”, riconoscimento che certifica una prestazione di alto livello e il suo peso specifico nell’economia della vittoria del Napoli. 🔗 Leggi su Napolipiu.com
Leggi anche: Lazio-Napoli: big match all’Olimpico, probabili formazioni e dove vederla
Leggi anche: Napoli dominante all'Olimpico: poca storia nel match con la Lazio di Sarri
EVERY ANGLE - Il gol di Mauri contro il Napoli; Laziostory | VIDEO, 26 dicembre 1965, Lazio-Napoli 2-1: Ciccolo e Renna, festa a Santo Stefano; Match Preview | Lazio v Napoli; Lazio-Napoli, sfida tabù negli ultimi anni: la vittoria manca da Kim e Kvaratskhelia.
Serie A, Lazio-Napoli 0-2: Spinazzola e Rrhamani gol, Sarri chiude in nove - Ancora un clean sheet per la squadra di Conte, che risponde al Milan con una prestazione convicente soprattutto nel primo tempo, in cui arrivano le due reti. corrieredellosport.it
Lazio-Napoli 0-2: video, gol e highlights - Gran partita della squadra di Conte, che con due gol segnati nella prima mezz’ora vince all’Olimpico. sport.sky.it
Lazio-Napoli 0-2, finisce all'Olimpico: tre espulsi. La decidono Spinazzola e Rrahmani - Una delle gare più attese dell'anno: da una parte la Lazio di Sarri che ha vinto solo una gara nelle ultime 5 scivolando addirittura all'ottavo posto in classifica; ... ilmattino.it
Full-time: Lazio-Napoli 0-2 #napoli #lazio #ilmattino - facebook.com facebook
Non c’è stata partita. Una squadra solo in campo. È stata impressionante la prova di forza da parte del #Napoli. #Lazio subito annichilita dagli assalti azzurri. È iniziato nel migliore dei modi il 2026 per la squadra campione d’Italia. #Conte ha schierato gli stess x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.