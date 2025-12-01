Barella al top | numeri da fuoriclasse e impatto decisivo per l’Inter

Inter News 24 Barella centrocampista nerazzurro continua a crescere e diventa uno dei fattori chiave per la squadra di Chivu. Dopo un inizio di stagione altalenante, Nicolò Barella ha alzato notevolmente il livello delle sue prestazioni, diventando uno dei giocatori più decisivi per l’Inter. Il vice-capitano nerazzurro è ormai un vero e proprio termometro della squadra: quando Barella gira, l’ Inter di solito gira con lui. La sua capacità di influire sul gioco a tutto campo è cresciuta esponenzialmente, e con il suo ritorno al top, la squadra sta beneficiando enormemente della sua presenza. La prestazione di Barella contro il Pisa è stata un esempio perfetto di questa crescita. 🔗 Leggi su Internews24.com

