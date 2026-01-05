Pistoia capitale delle piante | dal governo 440mila euro per FitoLab e arredo urbano

Pistoia conferma il suo ruolo di capitale delle piante grazie a un investimento di 440mila euro da parte del governo, destinato a sostenere il progetto FitoLab e l'arredo urbano. Un impegno che rafforza la vocazione verde della città, trasformando l’iniziativa in un’opportunità concreta per valorizzare il patrimonio naturale e migliorare la qualità della vita urbana.

PISTOIA – Il progetto Pistoia capitale delle piante non è più solo uno slogan, ma una realtà sostenuta da investimenti concreti. Il governo ha deciso di scommettere sul distretto toscano, stanziando nuove risorse all’interno della Pianificazione strategica comunale. L’Associazione vivaisti italiani (Avi) esulta. I fondi confermano la visione del protocollo d’intesa siglato con Comune e Fondazione Caript: il verde non è semplice decoro, ma motore economico e occupazionale. Il cuore pulsante dell’intervento è la sicurezza fitosanitaria. Il provvedimento destina 200mila euro complessivi (divisi equamente tra il 2026 e il 2027) alla creazione di Pistoia FitoLab. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Leggi anche: Pistoia capitale europea delle piante: il protocollo d’intesa è realtà. Aziende e istituzioni insieme

Leggi anche: Il concerto di Noemi fa già esplodere la polemica, Zicari (Dc): "Con 220 mila euro era meglio curare l'arredo urbano"

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Vivaismo, nuove risorse per Pistoia capitale delle piante; Risorse per il vivaismo. L’impegno del Governo. Sostegno al Fitolab. E alla città come vetrina; Vivaismo, nuove risorse per 'Pistoia capitale delle piante'; Pistoia: dal Governo 440mila euro per Pistoia FitoLab.

Vivaismo, nuove risorse per “Pistoia capitale delle piante” - 000 euro per interventi di arredo urbano nel biennio 2026- intoscana.it