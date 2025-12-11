Pistoia capitale europea delle piante | il protocollo d’intesa è realtà Aziende e istituzioni insieme

Pistoia si conferma capitale europea delle piante con la firma di un protocollo d’intesa tra aziende e istituzioni. Un progetto che rafforza il ruolo della città e della piana nel settore del vivaismo, promuovendo un percorso condiviso di sviluppo economico, sociale e culturale. Un passo importante per valorizzare le eccellenze locali e consolidare la leadership europea nel settore.

Pistoia, 11 dicembre 2025 – Un percorso economico, sociale e culturale che faccia emergere, una volta di più, il ruolo centrale della città e di tutta la piana nel mondo del vivaismo. E’ su questi presupposti che si basa il protocollo d’intesa “Pistoia Capitale delle Piante”, di caratura europea, che vedrà allo stesso tavolo produttori, istituzioni e associazioni di categoria per dare ancora più solidità al motore principale dell’economia pistoiese, dall’alto delle 1.500 aziende e 3.500 ettari coltivati sapendo che la Toscana, nel suo complesso, porta in dote il 40% della produzione nazionale vivaistica. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Pistoia capitale europea delle piante: il protocollo d’intesa è realtà. Aziende e istituzioni insieme

