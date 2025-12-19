Il concerto di Noemi fa già esplodere la polemica Zicari Dc | Con 220 mila euro era meglio curare l' arredo urbano
"Ancora la delibera non è pubblicata, quindi non ho la certezza dei costi del Capodanno, ma da una telefonata con il dirigente al ramo apprendo che ancora una volta la tassa di soggiorno viene spesa senza ascoltare la consulta per il turismo", afferma la consigliera comunale della Dc Roberta. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
