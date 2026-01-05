Pioggia e raffiche di vento fanno crollare una tensostruttura per il padel durante una partita

Durante una partita di padel a Ciampino, una tensostruttura è stata abbattuta da intense piogge e raffiche di vento. L’evento ha causato momenti di paura tra i presenti, sottolineando le difficoltà legate alle condizioni meteorologiche avverse. Nessuna persona è rimasta ferita. L’incidente evidenzia l’importanza di verificare la stabilità delle strutture all’aperto in presenza di maltempo.

Paura a Ciampino: pioggia e raffiche di vento fanno crollare una tensostruttura per il padel mentre si giocava. Nove persone in campo, nessun ferito.

Radio Deejay. . La mattina del 5 gennaio nel centro sportivo Sassone Padel è crollata una struttura da padel, realizzata in ferro e vetro, sotto il peso della pioggia e delle raffiche di vento. Come si osserva dal video pubblicato da Canaledieci, al momento del c - facebook.com facebook

