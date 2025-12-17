Tragedia durante una partita di padel | muore Pasquale Allevi

Una partita di padel si trasforma in tragedia: Pasquale Allevi perde la vita in un incidente che ha sconvolto amici e comunità. Un momento di svago si è improvvisamente trasformato in dramma, lasciando tutti sotto shock e nel dolore. La sua scomparsa rappresenta una perdita incolmabile per chi lo conosceva e stimava.

© Thesocialpost.it - Tragedia durante una partita di padel: muore Pasquale Allevi Un tragico incidente ha spezzato una vita conosciuta e stimata nel territorio. Un momento di sport e svago si è trasformato in dramma, lasciando sotto choc amici e presenti e gettando nello sconforto un'intera comunità. Il grave lutto ha colpito la provincia di Ascoli Piceno: è morto a 66 anni Pasquale Allevi, ex sindaco di Folignano e titolare del Poliambulatorio Pianeta Salute. La tragedia si è consumata in serata mentre stava giocando a padel con alcuni amici all' Ancaria Padel di Ancarano, nel Teramano. Durante una fase di gioco, Allevi ha urtato violentemente contro una struttura metallica che delimita il campo, battendo la testa.

Tragedia sul campo da padel: muore il dottor Pasquale Allevi - FOLIGNANO – Ex sindaco e assessore provinciale, aveva 66 anni. cronachefermane.it

Scivola durante la partita di padel, morto a Castel di Lama il dottor Pasquale Allevi: era stato sindaco - Stava giocando a padel, quando è scivolato (forse a causa di un malore) e ha battuto ... msn.com

