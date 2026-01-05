Paura sul litorale salernitano fiamme nella discoteca Dolcevita

Nella serata di ieri, domenica 4 gennaio, si è verificato un principio di incendio nei pressi della discoteca Dolcevita a Pontecagnano Faiano, in provincia di Salerno. L’incidente si è verificato lungo la Litoranea, vicino al locale situato in via dei Navigatori, generando momenti di preoccupazione tra i residenti e i clienti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per contenere le fiamme e garantire la sicurezza della zona.

Momenti di apprensione nella serata di ieri, domenica 4 gennaio, a Pontecagnano Faiano, in provincia di Salerno, per un principio di incendio divampato nei pressi della discoteca Dolcevita, noto locale del litorale situato in via dei Navigatori, lungo la Litoranea. L'allarme è scattato intorno alle ore 20, quando il sistema antincendio interno ha segnalato un'anomalia.

