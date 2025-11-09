Spari fuori dalla discoteca | paura nella notte

Bresciatoday.it | 9 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Paura nella notte di Lonato del Garda per clienti e personale della discoteca Just Me Garda Lake, aperta appena due settimane fa. Alcuni colpi di pistola sono stati esplosi contro l'ingresso del locale, fortunatamente senza provocare feriti: uno dei proiettili ha però danneggiato una delle porte. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

