paura nella discoteca pestano un coetaneo gli aggressori dal giudice

Prima un pugno all’altezza della guancia e poi uno diretto sull’occhio. Un’aggressione violentissima e apparentemente nata dal nulla, mentre la vittima – un 26enne residente a Occhiobello – stava ballando da solo sulla pista della discoteca Bugadara, locale della Statale 16 al confine tra i territori di Ferrara e Voghiera. A seguito di quel pestaggio, i carabinieri hanno rapidamente individuato i presunti responsabili. Si tratta di due giovani di 22 e 23 anni residenti in città che ora dovranno rispondere in tribunale di lesioni. La vicenda è comparsa ieri mattina davanti al giudice dell’udienza preliminare Marco Peraro per i primi passaggi tecnici. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

