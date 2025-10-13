Casolare distrutto dalle fiamme nella notte | al lavoro anche i vigili del fuoco di Parma

Parmatoday.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le fiamme hanno avvolto un casolare in via Don Minzoni a Gattatico, in provincia di Reggio Emilia a pochi passi dalla provincia di Parma. L'incendio, dovuto probabilmente a un guasto, si è sviluppato nella notte tra sabato 11 e domenica 12 ottobre. Sul posto sono arrivate diverse squadre dei. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: casolare - distrutto

Gattatico, casolare distrutto da incendio

casolare distrutto fiamme notteLe fiamme divorano un casolare - Si è reso necessario un intervento in forze dei vigili del fuoco reggiani, con rinforzi anche da Parma, per domare nella notte l’ incendio divampato in un casolare apparentemente abbandonato, ma in ... Come scrive msn.com

Casolare distrutto da un incendio in via Don Minzoni a Gattatico. VIDEO - GATTATICO (Reggio Emilia) – Un violento incendio ha completamente distrutto un casolare in via Don Minzoni a Gattatico. Come scrive reggionline.com

Cerca Video su questo argomento: Casolare Distrutto Fiamme Notte