Patrigno picchia il figlio con un cucchiaio di legno a Catania ma il Gip non convalida il fermo | scarcerato

A Catania, un uomo di 59 anni è stato arrestato per aver picchiato il figlio di dieci anni con un cucchiaio di legno. Tuttavia, il Gip ha deciso di non convalidare il fermo, e l'uomo è stato scarcerato. La vicenda riguarda un episodio avvenuto in un quartiere popolare della città.

Ritorna in libertà il 59enne che avrebbe picchiato con un cucchiaio di legno il figlio di dieci anni, in una casa del quartiere popolare di Catania. Durante l'udienza di convalida del fermo, eseguito dalla squadra mobile, il Gip Luigi Barone ha rigettato la richiesta della Procura di emettere un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti dell'uomo. Secondo il giudice, l'accusa di maltrattamento aggravato non sarebbe supportata da indizi che ne certifichino la gravità anche perché, al momento, l'unica contestazione è quella contenuta nel video postato sui social dal figlio di 11 anni in cui si vedrebbe l'uomo picchiarlo ripetutamente con un cucchiaio di legno, insultandolo e urlandogli "io sono il tuo padrone ".

