Niente carcere per il padre del bimbo colpito con un cucchiaio di legno | il gip non convalida il fermo

Il giudice non convalida il fermo del padre del bambino colpito con un cucchiaio di legno, ritenendo che l’accusa di maltrattamento aggravato non sia ancora suffragata da evidenze concrete. La contestazione si basa principalmente su un video condiviso sui social, che mostra l’uomo, e al momento non ci sono ulteriori elementi che giustifichino un provvedimento restrittivo. La vicenda resta in fase di approfondimento.

L'accusa di maltrattamento aggravato non sarebbe supportata da indizi che ne certifichino la gravità anche perché, al momento, l'unica contestazione è quella contenuta nel video postato sui social dal figlio di 11 anni (nato precedentemente dalla sua compagna e riconosciuto) in cui si vede l'uomo.

