A Catania, un uomo di 59 anni è stato fermato dalla polizia con l’accusa di maltrattamenti in famiglia. Un video pubblicato su TikTok mostra l'uomo che colpisce ripetutamente il figlio di 10 anni con un cucchiaio di legno. Le autorità hanno avviato le indagini per accertare la situazione e garantire la tutela del minore.

AGI - Maltrattamenti in famiglia: è l'accusa con cui i poliziotti della Squadra Mobile della questura di Catania hanno fermato un uomo, di 59 anni, immortalato in un video diventato virale su Tik-Tok mentre colpisce ripetutamente e violentemente con un grosso cucchiaio di legno il figlio di 10 anni. Il ragazzino piange, chiede disperatamente di smetterla di picchiarlo e dice di volere "stare con la mamma" e l'uomo gli contro "chi sono io? Il padre e mi devi ubbidire, devi fare quello che dico io.". L'aggressione sarebbe avvenuta in una zona popolare della città davanti a una bambina piccola e a un'altra persona che riprende la scena con uno smartphone. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Video shock a Catania, padre picchia il figlio con un cucchiaio di legno

Leggi anche: Picchia il figlio con un grosso cucchiaio di legno e il video diventa virale: padre fermato a Catania

Leggi anche: Picchia il figlio con un cucchiaio di legno, il video è virale: padre adottivo indagato per maltrattamenti

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Catania, picchia il figlio con un cucchiaio di legno: video diventa virale su TikTok; Io chi sono?, Tu sei il padrone: il bimbo picchiato in diretta video.

Catania, video shock sui social: padre picchia il figlio con un cucchiaio. Identificato e arrestato - Un uomo è stato fermato a Catania per maltrattamenti in famiglia dopo la diffusione su TikTok di un video in cui picchia violentemente il figlio. corrieretneo.it