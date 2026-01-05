Passa la Fiamma Olimpica come cambia la viabilità

In vista dell’arrivo della Fiamma Olimpica durante il “Viaggio Milano Cortina 2026” a Parma, il 8 gennaio 2026, saranno adottate modifiche temporanee alla viabilità. Le modifiche riguarderanno principalmente l’asse Est–Ovest della Via Emilia e il centro cittadino, con chiusure, rallentamenti e divieti di transito. Si consiglia di pianificare gli spostamenti in anticipo e di consultare eventuali aggiornamenti sulle modifiche temporanee alla circolazione.

In occasione del "Viaggio della Fiamma Olimpica Milano Cortina 2026", in programma giovedì 8 gennaio 2026 a Parma, sono previste importanti modifiche alla viabilità, con chiusure, rallentamenti e divieti di transito che interesseranno in particolare l'asse Est–Ovest della Via Emilia e il centro.

