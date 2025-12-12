La fiamma olimpica passa da Pisa | come cambia la viabilità

Il passaggio della fiamma olimpica a Pisa, previsto per venerdì 12 dicembre 2025 in occasione delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, comporterà modifiche temporanee alla viabilità e alla sosta nel centro cittadino. Questi provvedimenti sono stati adottati per garantire il corretto svolgimento dell’evento e il transito del convoglio con sponsor e media.

Pisa, 11 dicembre 2025 – In occasione del passaggio da Pisa della fiamma olimpica per le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, e relativo convoglio di assistenza, sponsor e media; sono state definiti i provvedimenti temporanei di viabilità e sosta su alcune strade del centro cittadino per venerdì 12 dicembre. Il percorso cittadino comprende la partenza da centro espositivo SMS alle Piagge, intorno alle 15.30, per poi proseguire sul ponte della Vittoria, piazza Guerrazzi, via Benedetto Croce e quindi piazza Vittorio Emanuele II. In seguito, tedofori proseguiranno in Corso Italia, via di Banchi, Lungarno Gambacorti e Ponte Solferino Sud. Lanazione.it La fiamma olimpica passa da Pisa: come cambia la viabilità - Cortina e le strade interessate alle modifiche al traffico di venerdì 12 dicembre ... lanazione.it Milano Cortina 2026, la fiamma olimpica oggi in Toscana: la tappa da Pisa a Livorno - Leggi su Sky TG24 l'articolo Milano Cortina 2026, la fiamma olimpica oggi in Toscana: la tappa da Pisa a Livorno ... tg24.sky.it ?La fiamma olimpica a Livorno: orari, programma e percorso x.com ?La fiamma olimpica a Livorno: orari, programma e percorso - facebook.com facebook © Lanazione.it - La fiamma olimpica passa da Pisa: come cambia la viabilità

la fiamma olimpica

Video la fiamma olimpica Video la fiamma olimpica