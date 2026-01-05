Un uomo di 64 anni è stato denunciato dai carabinieri dopo essere stato sorpreso a rientrare nell’appartamento da cui era stato sfrattato, passando da una finestra socchiusa. L’episodio si è verificato a Parma, evidenziando un tentativo di accesso non autorizzato all’immobile. La vicenda sottolinea l’importanza del rispetto delle procedure legali in materia di sfratti e proprietà immobiliari.

Un uomo di 64 anni è stato denunciato, dopo essere stato sorpreso e denunciato dai carabinieri, dopo essere rientrato nell’appartamento, da dove era stato sfrattato, passando dalla finestra socchiusa. Il fatto è accaduto in zona via Sidoli, a Parma. L’uomo è ritenuto presunto responsabile di invasione di edificio. A denunciarlo è stata la proprietaria dell’immobile che, insospettita da alcune anomalie, si è rivolta ai militari per segnalare la situazione. Secondo quanto ricostruito, alcuni giorni fa, il 64enne sarebbe stato sfrattato coattivamente dall’appartamento. Durante l’esecuzione dello sfratto, la serratura dell’abitazione era stata sostituita e l’uomo allontanato. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Parma, sfrattato da casa rientra passando dalla finestra socchiusa: denunciato 64enne

Leggi anche: Sfrattato rientra nell’appartamento in via Sidoli: denunciato 64enne

Leggi anche: Sfrattato da casa. Torna e spacca la finestra: arrestato

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Parma, sfrattato da casa rientra passando dalla finestra socchiusa: denunciato 64enne - Un uomo di 64 anni è stato denunciato, dopo essere stato sorpreso e denunciato dai carabinieri, dopo essere rientrato nell'appartamento, da dove era stato ... lapresse.it