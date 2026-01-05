Sfrattato rientra nell’appartamento in via Sidoli | denunciato 64enne

Un uomo di 64 anni è stato denunciato dai Carabinieri di Parma Centro per invasione di edificio. Il soggetto è stato sorpreso all’interno di un appartamento in via Sidoli, da cui era stato sfrattato alcune settimane prima. L’intervento delle forze dell’ordine ha confermato l’episodio, evidenziando la problematica delle invasioni abusive di proprietà private.

Un 64enne italiano è stato denunciato dai Carabinieri della Stazione di Parma Centro per il reato di invasione di edificio, dopo essere stato sorpreso all'interno di un appartamento in zona via Sidoli da cui era stato sfrattato alcune settimane prima.La vicenda è iniziata quando la proprietaria.

