Sfrattato da casa Torna e spacca la finestra | arrestato

Lanazione.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

PORTO ERCOLE Lo avevano sfrattato dalla casa in cui viveva da dieci anni e per riprendere i suoi vestiti e le cose che aveva lasciato in casa ha spaccato una finestra. Una volta riuscito a entrare nell’appartamento sono intervenuti i carabinieri di Monte Argentario. E per lui è scattato l’arresto per violazione aggravata di domicilio. Non era più la sua casa quella. L’uomo, difeso dall’avvocato Marco Meconcelli, si è presentato ieri davanti al giudice del Tribunale di Grosseto Sergio Compagnucci e alla vice procuratrice onoraria Elena Bartalini. L’uomo, che ha 54 anni vive a Porto Ercole, era stato sfrattato la mattina e la sera stessa, quando è rientrato dal lavoro, si è introdotto nella sua vecchia casa per poter prendere i suoi effetti personali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

