Padovano promuove il mercato Juve | Pellegrino più di Dovbyk

Michele Padovano commenta il mercato della Juventus, offrendo una prospettiva diretta e informata. Intervistato da Tuttosport, l’ex attaccante analizza i profili di Dovbyk della Roma e Pellegrino del Parma, sottolineando preferenze e valutazioni sulla base della conoscenza dell’ambiente. Le sue parole forniscono un quadro chiaro sulle possibili scelte della società bianconera in un contesto di mercato in evoluzione.

Padovano: "Juventus, David ha paura" - Michele Padovano, ex attaccante della Juventus, intervistato da Tuttosport parla della crisi prolungata di Jonathan David e Lois Openda, attaccanti bianconeri protagonisti in negativo (anche) nel ... msn.com

Juve, Padovano duro: 'Questa non è una grande squadra, ne è costruita per vincere' - Nelle scorse ore l'ex calciatore Michele Padovano parlando a Juventibus dell'attaccante bianconero Kenan Yildiz, ha sottolineato quanto il talento turco sia poco supportato da una formazione costruita ... it.blastingnews.com

Padovano promuove Hojlund: “Con Conte può segnare ancora di più” Hojlund convince, eccome. Michele Padovano non ha dubbi: “È un giocatore forte, si è inserito benissimo, non fa solo gol ma aiuta la squadra, fa salire i compagni”. Il punto chiave è Conte: - facebook.com facebook

