Padovano promuove il mercato Juve | Pellegrino più di Dovbyk
Michele Padovano commenta il mercato della Juventus, offrendo una prospettiva diretta e informata. Intervistato da Tuttosport, l’ex attaccante analizza i profili di Dovbyk della Roma e Pellegrino del Parma, sottolineando preferenze e valutazioni sulla base della conoscenza dell’ambiente. Le sue parole forniscono un quadro chiaro sulle possibili scelte della società bianconera in un contesto di mercato in evoluzione.
Mercato Juventus, parole chiare da chi l’ambiente lo conosce bene. Michele Padovano, intervistato da Tuttosport, ha commentato i profili accostati ai bianconeri soffermandosi su due nomi che circolano con insistenza: Artem Dovbyk della Roma e Mateo Pellegrino del Parma. Padovano promuove entrambi, ma individua una preferenza precisa: “Mi piacciono entrambi. Di più Pellegrino”. L’ex attaccante entra poi nel merito tecnico e caratteriale del giocatore del Parma: “È un giocatore forte, sta dimostrando di essere una punta con grandissime doti. Non fa solo gol, ma garantisce prestazioni davvero intense, quelle che piacciono agli allenatori”. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com
