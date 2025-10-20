Overtourism nasce Digit | il progetto padovano che promuove un turismo intelligente
Utilizzare i dati per gestire grandi flussi turistici in modo sostenibile: questo l’obiettivo raggiunto da Digit, il progetto tecnologico sperimentale sviluppato da Almaviva, gruppo globale di innovazione digitale, cofinanziato nell’ambito del Bando Iriss e promosso da Smact Competence Center. La. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
