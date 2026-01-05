Padovano analizza | Per me David è forte parlano i numeri Consiglio Lucca che a Napoli non è entrato nei meccanismi di Conte Tra Pellegrino e Dovbyk…

Michele Padovano commenta le recenti prestazioni di David, sottolineando la sua forza basata sui numeri. Consiglia l’acquisto di Lucca, evidenziando come a Napoli il giocatore non abbia ancora trovato il giusto inserimento nei meccanismi di Conte. Tra Pellegrino e Dovbyk, l’analisi si concentra sulle caratteristiche e le potenzialità di ciascun calciatore, offrendo uno sguardo obiettivo sulle dinamiche del mercato e delle prestazioni.

Michele Padovano svela: «David è forte. Consiglio Lucca, a Napoli non è entrato nei meccanismi di Conte. Tra Pellegrino e Dovbyk.» Michele Padovano, ex attaccante della Juventus e profondo conoscitore dell'ambiente bianconero, analizza sulle colonne di Tuttosport il momento difficile del reparto offensivo della squadra di Spalletti. COS'HA PENSATO DOPO L'ERRORE DI DAVID «Che mi .

