Assalto all’ufficio postale di Ottaviano | fatto esplodere l’ATM ladri in fuga

Nella notte, a Ottaviano, un assalto all'ufficio postale ha portato all'esplosione dell'ATM. I ladri, presenti sul posto, non sono riusciti a portare via il denaro e sono fuggiti. L'evento è ancora sotto indagine delle forze dell'ordine, che stanno analizzando i dettagli dell'accaduto.

Colpo nella notte a Ottaviano: l'ATM dell'ufficio postale viene fatto esplodere ma i responsabili non riescono a portarlo via. Indagini in corso dei carabinieri. Tentato assalto nella notte all'ufficio postale di Ottaviano. Ignoti, con il volto coperto, hanno fatto esplodere l'ATM della sede di via Luigi Carbone senza però riuscire a portare via il dispositivo. Ottaviano, fallito assalto nella notte all'Atm delle Poste - Ottaviano– Il silenzio della notte nel cuore di Ottaviano è stato squarciato, intorno alle 4 di questa mattina, da una violenta esplosione. Nuovo assalto a un bancomat - Il raid nella notte, i malviventi non sono riusciti a portare via nulla.

Tentato colpo alle Poste nella notte, fanno esplodere l'Atm e poi scappano - Erano le 4 circa quando sconosciuti, con il volto coperto, hanno fatto esplodere l'Atm della sede al civico 3, senza però

