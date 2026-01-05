Omicidio Canepari | nessuna denuncia di minaccia ai danni della figlia nei mesi scorsi
Secondo quanto comunicato dalla Procura, nei mesi precedenti l’omicidio Canepari non sono emerse segnalazioni di minacce o interventi delle forze dell’ordine nei confronti della figlia. La vicenda resta al centro di indagini tese a chiarire le dinamiche e le eventuali responsabilità.
Stando a quanto conferma la Procura, nei mesi scorsi antecedenti al delitto, non risulta nessun intervento da parte delle forze dell'ordine in merito a una presunta minaccia da parte del padre verso la vittima.Tragedia a Castelnuovo Rangone: padre 89enne uccide la figlia con un martelloResta. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
