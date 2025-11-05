Alessia Pifferi cancellato l' ergastolo | 24 anni per l' omicidio della figlia di 18 mesi

Gazzetta.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I giudici hanno deciso di escludere l'aggravante dei futili motivi e di riconoscere le attenuanti generiche. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Alessia Pifferi, cancellato l'ergastolo: 24 anni per l'omicidio della figlia di 18 mesi

