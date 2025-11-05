Alessia Pifferi cancellato l' ergastolo | 24 anni per l' omicidio della figlia di 18 mesi
I giudici hanno deciso di escludere l'aggravante dei futili motivi e di riconoscere le attenuanti generiche. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Alessia Pifferi, ergastolo cancellato: in appello 24 anni per la morte della figlia Diana - Alessia Pifferi è stata condannata in secondo grado a 24 anni di reclusione per l’omicidio volontario della figlia Diana, lasciata morire di sete e di fame nel luglio del 2022. Scrive tg.la7.it
