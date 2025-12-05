C ompie 30 anni Destinazione Paradiso, successo senza tempo di Gianluca Grignani, e per l’occasione il 5 dicembre esce una nuova versione di quell’album, che nei mesi scorsi è finito al centro delle polemiche per via di una cover de La mia storia tra le dita, (tra i brani più famosi della raccolta) realizzata da Laura Pausini. Gianluca Grignani ferma il concerto e scende dal palco: «Non funziona un c.» X Leggi anche › Laura Pausini annuncia la cover “La mia storia fra le dita” di Grignani. E suoi social è polemica Gianluca Grignani e La mia storia tra le dita. Gianluca Grignani è tornato sulla vicenda nel corso della conferenza stampa che ha presentato il restyling del suo lavoro, rivendicandone la proprietà. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Tra i due cantanti nei mesi scorsi ci sono stati momenti di tensione, e adesso Gianluca Grignani è tornato a parlare della questione. Ecco cosa ha detto