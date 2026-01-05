Nuovo allenatore Chelsea è Rosenior l’erede di Maresca! Il tecnico arriva dalla succursale e genera polemiche in Francia | il motivo
Il Chelsea annuncia Liam Rosenior come nuovo allenatore, succedendo ad Enzo Maresca. Proveniente dalla sua esperienza in Francia, Rosenior affronta ora le sfide della Premier League. La scelta ha generato alcune polemiche tra gli addetti ai lavori, ma il club conferma il proprio impegno nel percorso di crescita. Questa nomina segna un nuovo capitolo per il Chelsea, con l’obiettivo di rafforzare la squadra e migliorare i risultati.
Nuovo allenatore Chelsea, è Liam Rosenior l’erede di Enzo Maresca! Il tecnico arriva dalla succursale, ma in Francia non l’hanno presa bene Il nuovo corso del Chelsea è ufficialmente iniziato, ma le polemiche non accennano a placarsi. Liam Rosenior, giovane tecnico inglese, è atterrato a Londra accompagnato dal suo staff per raccogliere l’eredità di Enzo . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
