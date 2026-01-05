Il Chelsea annuncia Liam Rosenior come nuovo allenatore, succedendo ad Enzo Maresca. Proveniente dalla sua esperienza in Francia, Rosenior affronta ora le sfide della Premier League. La scelta ha generato alcune polemiche tra gli addetti ai lavori, ma il club conferma il proprio impegno nel percorso di crescita. Questa nomina segna un nuovo capitolo per il Chelsea, con l’obiettivo di rafforzare la squadra e migliorare i risultati.

© Calcionews24.com - Nuovo allenatore Chelsea, è Rosenior l’erede di Maresca! Il tecnico arriva dalla succursale e genera polemiche in Francia: il motivo

Maresca Chelsea è finita! Ufficiale la separazione tra le parti | lo rende noto la società inglese Il comunicato; Chelsea scelto il sostituto di Maresca! Il tecnico inglese è pronto a guidare i Blues tutti i dettagli; Maresca si è dimesso lascia il Chelsea dopo 18 mesi; IERI LA ROTTURA Maresca-Chelsea adesso è finita Potrebbe essere l’erede di Guardiola.

