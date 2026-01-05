Il Chelsea si avvicina a Liam Rosenior come nuovo allenatore

Il Chelsea si prepara a nominare Liam Rosenior come nuovo allenatore. Dopo un'attenta fase di valutazione, il club londinese sta concludendo gli accordi con l’allenatore dello Strasburgo, che si trova a Londra per definire i dettagli del trasferimento. La scelta di Rosenior rappresenta un passo importante per il progetto sportivo del club, che mira a rilanciare le proprie prestazioni sotto una nuova guida tecnica.

Breaking: La ricerca del prossimo allenatore del Chelsea sembra essere entrata nelle fasi finali, con l’allenatore dello Strasburgo Liam Rosenior che atterra nella capitale per formalizzare il suo trasferimento allo Stamford Bridge. L’allenatore inglese è emerso subito come il favorito per sostituire Enzo Maresca dopo che l’italiano ha lasciato il club a metà stagione a seguito di un litigio con la gerarchia del club. Ora sembra che il 41enne sia in procinto di traslocare. Il Chelsea si avvicina a Liam Rosenior. Secondo l’esperto di trasferimenti Fabrizio Romano la trattativa procede speditamente. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Leggi anche: Liam Rosenior il probabile sostituto di Maresca al Chelsea, è uno che ha capito tutto dei calciatori di oggi

Leggi anche: Liam Rosenior, dal giornalismo alla panchina del Chelsea: il profilo del favorito per il dopo Maresca

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Chelsea, per il dopo-Maresca c'è Rosenior dello Strasburgo; Chelsea, divorzio da Maresca: Rosenior in pole position per la panchina; Mangiante (Skysport): Scelta folle del Chelsea di separarsi da Maresca. Stava facendo un grande...; Manchester City-Chelsea: probabili formazioni e dove vederla.

Scelto il successore di Enzo Maresca al Chelsea: Liam Rosenior atteso a Londra - Sarà Liam Rosenior il successore di Enzo Maresca sulla panchina del Chelsea. tuttomercatoweb.com

Liam Rosenior, dal giornalismo alla panchina del Chelsea: il profilo del favorito per il dopo Maresca - L’ex difensore, oggi allenatore in Francia, è il nome in pole per raccogliere l’eredità di Enzo ... fanpage.it