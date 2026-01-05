Non rispondono al telefono | il figlio trova mamma e papà morti in casa

Una coppia di anziani, rispettivamente di 81 e 86 anni, è stata trovata senza vita nella loro abitazione di Castiglione Olona. Non rispondevano al telefono e il loro figlio ha allertato le autorità, che hanno scoperto i corpi all’interno dell’abitazione. Le cause della morte sono in fase di accertamento. La vicenda ha suscitato grande attenzione nella comunità locale.

