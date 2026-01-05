La firma per l’acquisto dell’immobile MRC segna un passaggio importante nel percorso del Biotecnopolo di Siena. Questo atto amministrativo permette di stabilizzare la sede operativa e di consolidare il nostro impegno per la città. Con questa decisione, si conferma la volontà di mantenere e rafforzare il ruolo del Biotecnopolo nel contesto locale, garantendo stabilità e continuità per il futuro.

La firma per l’acquisto dell’immobile MRC rappresenta un passaggio amministrativo importante nel percorso del Biotecnopolo di Siena, perché consente di stabilizzare una sede operativa e chiarisce un punto: oggi è certo che il Biotecnopolo resterà a Siena. Pierluigi Piccini, ex sindaco di Siena, interviene sull’acquisizione dell’immobile. "È un dato rilevante – continua Piccini –, che chiude una fase di incertezza e rende più solido il quadro istituzionale di riferimento. Tuttavia, perché questo passaggio possa essere letto come un vero rilancio, occorre distinguere con chiarezza tra piano patrimoniale, assetto di governance e progetto scientifico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Non appartiene a uno schieramento ma alla città"

Leggi anche: Bisseck alla Rai: «Il primo posto vale tanto, ma la stagione è lunga. Sull’uno contro uno in difesa vi dico questo»

Leggi anche: Probabile formazione Juve con la Cremonese: il possibile schieramento è conservativo. Ma poi Spalletti seguirà il modello Napoli

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Il Concerto di Capodanno al Teatro Goldoni è ormai una tradizione che appartiene alla città: il modo ideale di iniziare l’anno in musica, grazie al talento delle allieve e degli allievi del Conservatorio Mascagni e alla collaborazione tra le istituzioni culturali livorn - facebook.com facebook